‘Quilos Mortais Especial’ bate recorde e conquista o melhor desempenho do ano Atração comandada por Celso Zucatelli garantiu o segundo lugar em São Paulo Audiências|Do R7 24/03/2025 - 13h12 (Atualizado em 24/03/2025 - 13h14 ) twitter

Celso Zucatelli comanda 'Quilos Mortais'

O episódio de ‘Quilos Mortais Especial’ exibido neste domingo (23), das 18h16 à 19h39, bateu recorde e conquistou o melhor desempenho do ano na Grande São Paulo. Com a dramática história de Octávia, que pesava mais de 314 quilos, o programa ainda consolidou o segundo lugar na praça com média de 6 pontos, share de 10% e pico de 8,8 pontos.

O público acompanhou no programa o caso de Octavia, que na infância, já pesava 60 kg, o dobro do padrão para uma garota de apenas 9 anos. Mas a sequência de traumas contribuiu para que ela lutasse contra o sobrepeso por toda a adolescência e fase adulta. Sua história foi marcada por dificuldades, incluindo a perda da mãe.

Quilos Mortais Especial é apresentado por Celso Zucatelli, tem direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.

