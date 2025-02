RECORD assegura o 2º lugar no Mercado Nacional com jogo do Paulistão Sicredi 2025 Emissora obteve 5,5 pontos de média no PNT, contra 4,6 e 1,7 da terceira e quarta colocada, respectivamente Audiências|Do R7 10/02/2025 - 15h59 (Atualizado em 10/02/2025 - 16h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Água Santa e Palmeiras ficaram no empate de 1 a 1, no estádio Mané Garrincha Júlio César Silva/Ag. Paulistão - 09.02.2025

A transmissão do jogo entre Água Santa e Palmeiras, no último domingo (09), fez a RECORD registrar números que colocaram a emissora em segundo lugar isolado em praças pelo Brasil, além do Mercado Nacional, frente às concorrentes, entre às 18h30 e 20h30.

Considerando o PNT, a RECORD registrou média de 5,5 e share de 10,7%, enquanto o SBT obteve 4,6 pontos de média e a Band 1,7 ponto.

Em Salvador, a emissora registrou 7,1 pontos de média e 13,9% de participação, mais que o dobro da média do SBT, que ficou na terceira posição marcando 3,3 pontos. No duelo contra a Band, quarta colocada, a diferença foi de mais de 6 pontos (7,1 x 0,8).

Com 6,5 pontos de média e 12,7% de share, a RECORD também venceu o SBT, que atingiu 3,9 pontos e a Band (1,8), no Distrito Federal. Em Campinas, a RECORD ganhou com mais de dois pontos do SBT (6,8 x 4,7), além de atingir participação de 12,1%. Contra a Band, a vantagem foi de mais de seis pontos (6,8 x 0,6).

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP