RECORD assegura o segundo lugar isolado com Portuguesa x São Paulo Emissora marcou quase o dobro da audiência da terceira colocada e 6,5 pontos a mais que a quarta Audiências|Do R7 30/01/2025 - 12h25 (Atualizado em 30/01/2025 - 15h33 )

Ryan Francisco decidiu o jogo desta quarta (29) Mauro Horita/Federação Paulista de Futebol

A RECORD transmitiu, ao vivo, a vitória do São Paulo sobre a Portuguesa, pelo Paulistão Sicredi 2025, na noite desta quarta (29), e registrou quase o dobro da audiência do SBT, assegurando, assim, o segundo lugar isolado, em São Paulo.

Na faixa completa, das 21h27 às 23h41, a emissora atingiu 7,2 pontos de média, pico de 8,5 e participação de 12,6%. Em terceiro lugar, o SBT marcou 3,7 pontos e a Band, em quarto, 0,7.

A partida, que terminou em 2 a 1 e os visitantes vitoriosos, foi disputada no Estádio do Pacaembu, nova casa da Portuguesa, que aguarda o encerramento das obras no Canindé. Com a bola rolando, a Lusa até saiu na frente, com gol de Renan Peixoto, mas o São Paulo reagiu e virou o jogo. André Silva e Ryan Francisco balançaram as redes para o tricolor paulista.