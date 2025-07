RECORD atinge mais de 12 pontos exibindo jogo entre Corinthians e Cruzeiro Nesta quarta (23), a transmissão garantiu à emissora o segundo lugar isolado e mais de 5 pontos de vantagem sobre terceira colocada Audiências|Do R7 24/07/2025 - 12h42 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h43 ) twitter

Cléber Machado durante a transmissão da partida entre Corinthians e Cruzeiro

Dentro de campo, Corinthians e Cruzeiro empataram por 0 a 0, mas fora do gramado a RECORD venceu de goleada, em São Paulo, com a transmissão da partida, garantindo o segundo lugar isolado na audiência. A emissora chegou a mais de 12 pontos e abriu mais de 5 pontos de vantagem para a terceira colocada.

Durante a faixa da bola rolando – entre 19h31 e 21h29 –, a RECORD registrou 9,7 pontos de média, 15,1% de participação e pico de 12,4 pontos na capital paulista. O SBT, em terceiro lugar, ficou com 4,5 pontos.

Sobre o jogo

O Corinthians recebeu o Cruzeiro, líder do Brasileirão, pela 16ª rodada do torneio e ninguém conseguiu balançar as redes – nem Kaio Jorge, artilheiro do campeonato.

Com o resultado, o Timão perdeu uma posição e caiu para o 11º lugar. Já o Cabuloso segue na liderança, mas agora com apenas um ponto de vantagem sobre o Flamengo, vice-líder.

A partida marcou o reencontro do goleiro cruzeirense, Cássio, com a Neo Química Arena. Foi a primeira vez que o arqueiro atuou no estádio corintiano desde sua saída do clube em 2024.

FUTEBOL NA RECORD, SUA PAIXÃO EM CAMPO!

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP

CRÉDITO DA FOTO: ANTÔNIO CHAHESTIAN/RECORD