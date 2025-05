RECORD cresce 31% na média manhã e consolida o 2º lugar isolado ‘Fala Brasil’ e ‘Hoje em Dia’ se destacaram e impulsionaram audiência da emissora nesta segunda (26) Audiências|Do R7 27/05/2025 - 13h11 (Atualizado em 27/05/2025 - 14h36 ) twitter

RECORD consolida segundo lugar na média manhã Reprodução/RECORD

Nesta segunda (26), mesmo dia em que a concorrência lançou sua nova grade de programação, a RECORD consolidou o segundo lugar isolado na média manhã com um crescimento de 31% em relação à média das quatro segundas-feiras anteriores, em São Paulo.

Na faixa das 7h ao meio-dia, a emissora marcou 3,9 pontos, contra 3 pontos registrados de 28/4 a 19/5. Já o SBT, que ficou em terceiro lugar, perdeu audiência no mesmo período: caiu de 2,6 pontos para 2,5, uma queda de 6%.

Hoje em Dia cresce 45%

Na Grande São Paulo, das 9h50 às 10h53, o Hoje em Dia, apresentado por Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Renata Alves, saltou de 3,2 pontos (média das quatro segundas anteriores) para 4,7 pontos, um crescimento de 45%. Com isso, consolidou o segundo lugar isolado, superando com folga o SBT — mesmo com a estreia da nova programação—, que caiu 27% ao registrar 2,1 pontos de média contra os 2,8 pontos de 28/4 a 19/5. O Hoje em Dia ainda alcançou pico de 5,3 pontos e share de 16,9%.

Fala Brasil: aumento de 42%

Com alta de 42%, o Fala Brasil transmitido nesta segunda (26) conquistou o segundo lugar isolado com ótimos índices na capital paulista, mantendo a boa audiência no confronto com a estreia do Bom Dia e Cia, programa infantil da concorrente.

Durante sua exibição, das 8h35 às 9h50, o jornalístico atingiu 4,2 pontos de média, contra 2,9 das quatro segundas-feiras anteriores. O resultado é quase o dobro da média do SBT, que acabou em terceiro lugar com 2,4 pontos. A participação do Fala Brasil também teve um aumento expressivo, de 27%, passando de 12,2% para 15,5%.

O Fala Brasil ainda alcançou pico de 5,1 pontos.

A apresentação do telejornal, nesta segunda, foi de Mariana Godoy e Paloma Poeta.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP

