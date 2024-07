RECORD fecha 1º semestre com crescimento na audiência e segundo lugar isolado na Grande SP No Mercado Nacional, emissora venceu a terceira colocada na média dia com audiência até 63% maior

Audiências|Do R7 04/07/2024 - 16h35 (Atualizado em 04/07/2024 - 16h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share