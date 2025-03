RECORD fica na liderança em Campinas e Goiânia com a final do Paulistão No Mercado Nacional, a emissora atingiu quase o triplo da terceira colocada Audiências|Do R7 17/03/2025 - 16h29 (Atualizado em 17/03/2025 - 16h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RECORD fica na liderança em Campinas e Goiânia com a final do Paulistão Antonio Chahestian/RECORD

O primeiro jogo da final do Paulistão Sicredi 2025 fez a RECORD ficar também na liderança em várias praças, com larga vantagem sobre a segunda e terceira colocadas, e atingir números expressivos no Mercado Nacional na faixa das 18h32 às 20h28, que é quando a bola esteve rolando.

No referido período, a emissora atingiu 13,5 pontos de média em Campinas, além de 24,2% de participação, quatro pontos a mais que a Globo, segunda colocada, que marcou 9,4. No confronto com o SBT, terceiro colocado, a RECORD obteve audiência quase três vezes maior (13,5 x 4,9).

‌



Em Goiânia, a RECORD anotou 12,3 pontos de média e share de 24,8%, enquanto a Globo, segunda colocada, obteve 9,7 pontos e o SBT, no terceiro lugar, 8,6.

‌



No Mercado Nacional (PNT), na faixa da bola rolando, a RECORD garantiu o segundo lugar isolado ao marcar 12,3 pontos de média e 21,2% de participação, o que representa quase o triplo do SBT, que marcou 5,1 pontos.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP