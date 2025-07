RECORD garante 2º lugar isolado na média dia com audiência 70% superior à concorrente em SP No RJ, vantagem da emissora é ainda maior com placar: 5,1 x 1,9 ponto Audiências|Do R7 22/07/2025 - 12h37 (Atualizado em 22/07/2025 - 12h37 ) twitter

Nesta segunda (21), a RECORD garantiu o segundo lugar isolado na média-dia em São Paulo e no Rio de Janeiro. A programação variada da emissora ao longo do dia, com jornalismo, entretenimento, dramaturgia e séries, conquistou média de 5,1 pontos na região paulista, audiência 70% maior que o SBT, que ficou na terceira posição com 3 pontos na mesma faixa, das 07h às 0h. O share foi de 11,8%.

No Rio de Janeiro, a vantagem da emissora em relação ao SBT foi ainda maior: 5,1 x 1,9 ponto. O share foi de 10,6%, mais que o dobro da concorrente, que registrou no período apenas 3,9%. Com o resultado, a RECORD garantiu, mais uma vez, o segundo lugar isolado em todas as faixas da programação no dia.

FONTE: Kantar Ibope Media/Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP e GRJ