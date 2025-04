RECORD dispara na média noite de sábado e Cidade Alerta tem melhor média em 8 meses Além do jornalístico, o Jornal da Record e a Super Tela também jogaram a concorrente para o terceiro lugar Audiências|Do R7 28/04/2025 - 14h07 (Atualizado em 28/04/2025 - 14h08 ) twitter

Logo oficial da Record (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução/Foto: Reprodução

Os programas exibidos pela RECORD na noite de sábado (26) promoveram mais um dia de grandes resultados, com audiência bastante superior à das atrações do SBT. A média da faixa, medida entre 18h e meia-noite, alcançou quase o dobro, com placar de 5,4 pontos contra 2,9 do canal concorrente.

Neste intervalo, a RECORD exibiu as edições de sábado do ‘Cidade Alerta’ e ‘Jornal da Record’, além do filme “Centro de Trauma”, na sessão de Super Tela, e todos garantiram a segunda colocação isolada, enquanto o SBT levou ao ar o Tá na Hora - Edição de Sábado, SBT Brasil, Esquadrão da Moda e Sabadou.

O ‘Cidade Alerta - Edição de Sábado’ (Parte 2), na faixa entre 21h e 22h59, que exibe o Patrulha do Consumidor, com Celso Russomanno, e o apresentador William Leite, registrou 5,4 pontos de média, o melhor índice em oito meses, desde 10 agosto de 2024. O pico atingiu 6,8 pontos e share de 9,7%. O SBT, no confronto, com o Esquadrão da Moda (20h57/22h35) marcou 3,1 pontos e acabou na terceira posição.

O jornalístico confrontou com o início do Sabadou (22h35/0h28) e venceu a atração. O programa apresentado por Virgínia Fonseca também foi derrotado na faixa completa e perdeu para a RECORD por 1,1 ponto de diferença: 3,8 x 2,7 do SBT. Neste horário, o segundo lugar isolado foi garantido pela Super Tela, com o filme “Centro de Trauma”, no ar das 22h59 à 0h31, que consolidou 3,6 pontos de média enquanto o SBT ficou com 2,6 pontos.

Já a primeira parte do ‘Cidade Alerta’, transmitida das 17h04 às 19h45, alcançou média de 5,7 pontos, pico de 6,8 pontos e share de 11,2%. O SBT anotou menos da metade, 2,8 pontos e ficou em terceiro lugar. O Tá na Hora (18h10/19h45) ficou bem atrás da RECORD, com 2,6 pontos: neste confronto o Cidade Alerta tem ainda mais vantagem, atingindo 6,2 pontos.

O ‘Jornal da Record - Edição de Sábado’, exibido das 19h45 às 21h, registrou 5,6 pontos, enquanto o canal terceiro colocado marcou apenas 3,1 pontos.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares/ GSP