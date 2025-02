RECORD NEWS reafirma liderança em 2024 com esporte e empreendedorismo A emissora consolidou-se como a principal fonte de informação confiável pelo terceiro ano consecutivo Audiências|Do R7 30/01/2025 - 16h31 (Atualizado em 30/01/2025 - 16h51 ) twitter

Em 2024, emissora manteve vantagem de 128% em relação à 2ª colocada Divulgação

Em 2024, a RECORD NEWS reafirma sua liderança entre as emissoras de jornalismo no Brasil, consolidando-se como a principal fonte de informação confiável e de qualidade para o público brasileiro pelo terceiro ano consecutivo. A emissora manteve uma vantagem de 128% em relação à segunda colocada, considerando as pessoas alcançadas em 2024 em todo o Brasil.

Nesse último ano, nossa credibilidade foi destacada em uma pesquisa conduzida pela Universidade de Oxford e pelo Instituto Reuters, que apontou a emissora como uma das mais confiáveis do país, refletindo o reconhecimento do público pelo compromisso com o jornalismo sério e imparcial.

Nosso jornalismo reafirmou seus valores, e o protagonismo feminino ganhou ainda mais espaço com a transmissão do Paulistão Feminino, Copinha Feminina e o Mulheres Positivas, um programa dedicado a impulsionar o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres. A RECORD NEWS também foi pioneira ao lançar o Elas com a Bola, o primeiro programa da TV aberta dedicado exclusivamente ao futebol feminino.

Ao longo do ano, a RECORD NEWS ampliou sua programação com iniciativas inovadoras, como os programas Casa das Empreendedoras e O Salto, que dão visibilidade ao empreendedorismo nacional. Além disso, nosso jornalismo foi premiado na cobertura do agronegócio.

Esse conjunto de inovações e investimentos em conteúdo de qualidade reforça a posição de liderança da RECORD NEWS no setor em 2024, reafirmando seu compromisso em oferecer jornalismo relevante, confiável e acessível a todos os brasileiros.