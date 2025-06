RECORD amplia vantagem sob a concorrência nas manhãs com alta de até quase 40% Média Manhã subiu 20% no confronto com as atrações do outro canal

Audiências|Do R7 03/06/2025 - 09h08 (Atualizado em 03/06/2025 - 09h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share