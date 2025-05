‘Reis’ bate recorde e chega a quase 10 pontos em São Paulo Série garantiu o segundo lugar isolado na capital paulista e no Rio de Janeiro com boa vantagem sobre a concorrente Audiências|Do R7 08/05/2025 - 12h39 (Atualizado em 08/05/2025 - 12h39 ) twitter

‘Reis’ bate recorde e chega a quase 10 pontos em São Paulo

A série Reis bateu recorde na noite de ontem (7), na capital paulista e garantiu o segundo lugar isolado tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, com boa vantagem sobre o SBT, que ficou na terceira posição nas duas praças.

No ar das 21h56 às 22h34, a trama alcançou a melhor média do ano em São Paulo, 7,1 pontos, contra 5,1 do SBT. A participação foi de 12,3% e o pico atingiu 9,7 pontos.

Reis também obteve ótimos números no Rio de Janeiro, garantindo o triplo da média do SBT: 5,2 X 1,7 pontos. O pico foi de 6,6 pontos e o share de 8%.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP/GRJ

