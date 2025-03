Sábado de sucesso: RECORD bate recorde de audiência em sua programação A emissora registrou bons índices do meio-dia até a noite, garantindo o segundo lugar absoluto Audiências|Do R7 17/03/2025 - 14h52 (Atualizado em 17/03/2025 - 14h52 ) twitter

Emissora registrou bons índices do meio-dia até a noite, garantindo o 2º lugar absoluto Reprodução/RECORD

Neste sábado, (15), a RECORD bateu diversos recordes de audiência ao longo do dia em sua programação:

O programa ‘The Love School’ conquistou o melhor desempenho do ano na Grande SP. No ar das 12h às 13h01, a atração comandada por Renato e Cristiane Cardoso teve a média recorde: 2,6 pontos, pico de 4,1, além do maior share de 2025, 6,9%. Com o resultado, a atração ficou na segunda colocação isolada, na frente do SBT, que manteve o terceiro lugar com 2,1 pontos na faixa. O tema debatido no programa deste final de semana foi: “Queria um romance, mas vivi um pesadelo”.

Com o ‘Cine Aventura’, na faixa das 15h01 às 16h52, a RECORD também garantiu mais um recorde de 2025! Exibindo o filme Invasão Alienígena, a emissora registrou média de 5 pontos, pico de 6,3 e o melhor share do ano,11,9%, ficando em segundo lugar absoluto, enquanto o SBT obteve apenas 3 pontos no horário.

O jornalismo da RECORD também registrou uma fileira de recordes! O ‘Balanço Geral - Edição de Sábado’, no ar das 13h01 às 15h01, teve o melhor desempenho de média e share. Com apresentação de Thiago Gardinali, o jornalístico consolidou a segunda colocação isolada com média de 5,2 pontos, pico de 7,3 e participação de 13%, enquanto o SBT obteve na faixa, menos da metade: 2,4 pontos de média.

Apresentado por Dionísio Freitas, o ‘Cidade Alerta - Edição de Sábado’, conquistou a maior audiência de 2025. Na faixa das 16h52 às 19h45, atração marcou 6,6 pontos de média, pico de 8 e share de 13,1%, no mesmo horário o SBT, em terceiro lugar, pontuou 3,4 de média. Em seu segundo horário de exibição das 21h às 23h, o placar foi de 5,1 X 3,6. O pico foi de 6,8 e o share de 8,8 pontos.

O ‘Jornal da Record’ também conquistou a melhor audiência do ano. No comando de Salcy Lima e Clébio Cavagnole, o jornalístico marcou 6,9 pontos de média, pico de 7,6 e share de 11,8%. Com o resultado, o jornal ficou no segundo lugar isolado em sua faixa completa de exibição, das 19h45 às 21h, com quase o dobro do SBT, que marcou 3,6 pontos.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP