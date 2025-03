Sucesso na RECORD, teledramaturgia conquista o segundo lugar isolado em SP ‘Força de Mulher’ e ‘Gênesis’ superaram a terceira colocada com mais do que o dobro da audiência Audiências|Do R7 27/03/2025 - 12h25 (Atualizado em 27/03/2025 - 12h28 ) twitter

Sucesso na RECORD, teledramaturgia conquista o segundo lugar isolado em São Paulo com grande vantagem RECORD

As novelas da RECORD exibidas nesta quarta-feira (26) garantiram o segundo lugar isolado em São Paulo, superando a programação da concorrente com ampla vantagem. Durante a tarde, das 15h30 às 16h23, O Rico e Lázaro marcou 4,9 pontos de média, com pico de 5,8 pontos e share de 11,3%, enquanto o SBT ficou em terceiro, com 3,3 pontos de média, exibindo uma novela e um programa de fofocas.

À noite, das 21h às 21h55, a novela Força de Mulher alcançou 9,3 pontos de audiência, mais que o dobro da audiência do SBT, que ficou com 3,4 pontos e a terceira posição. O pico foi de 9,8 pontos, e o share foi de 14,3%.

Logo depois, Gênesis consolidou o segundo lugar isolado, com grande diferença sobre a concorrência, que exibiu novela, série e programa de auditório. No horário das 21h55 às 22h47, a trama bíblica registrou média de 7,1 pontos, pico de 8,8 pontos e share de 11,9%, enquanto o SBT obteve 3,5 pontos.

Por fim, Reis, exibida das 22h48 à 00h02, marcou 4,3 pontos de média, pico de 5,6 pontos e share de 9,9%, também superando o SBT, que registrou 3,2 pontos, ficando em terceiro lugar.