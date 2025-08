Transmissão do empate entre Ceará x Flamengo coloca RECORD na liderança no domingo (03) Emissora também garantiu o segundo lugar isolado em sete praças e no Mercado Nacional Audiências|Do R7 04/08/2025 - 15h08 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h08 ) twitter

Logo oficial da Record

A RECORD ficou na liderança no Distrito Federal e em Goiânia, e assegurou o segundo lugar isolado em sete praças pelo Brasil e no Mercado Nacional (sempre com o SBT em 3º) com a transmissão do empate por 1 a 1 entre Ceará e Flamengo, neste domingo (03), na faixa da bola rolando (18h31 às 20h26).

Segundo dados do Kantar Media Ibope, no Distrito Federal, a RECORD ficou na liderança por 36 minutos e garantiu o segundo lugar isolado na faixa do jogo com placar de 11,8 x 4,3 sobre o canal concorrente — uma diferença de 7,5 pontos.

Em Goiânia a RECORD liderou por 14 minutos e conquistou o segundo lugar com larga vantagem na faixa da bola rolando (8,5 x 4,7). No Painel Nacional de Televisão (PNT), a emissora registrou média de 7 pontos, superando os 5,6 pontos do canal concorrente

O bom desempenho também se repetiu em outras praças:

‌



Rio de Janeiro: 7,8 x 4,9;

Belo Horizonte: 6,4 x 4,7;

Salvador: 6,3 x 4,7;

Vitória: 7,8 x 6,3;

Manaus: 4,3 x 2,9.

Resumo da partida

O Flamengo abriu o placar no primeiro tempo com gol do uruguaio Arrascaeta. Na segunda etapa, Pedro Raul, camisa 9 do Ceará, empatou a partida.

‌



Com o resultado, o Rubro-Negro segue na liderança do campeonato, agora empatado com o Cruzeiro, ambos com 37 pontos. Já o Ceará caiu duas posições na tabela e ocupa o 11º lugar.

FUTEBOL NA RECORD, SUA PAIXÃO EM CAMPO!

‌



Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares PNT