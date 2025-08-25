Adolescente fala depois de tirar a vida de menina e choca Foi revelada mensagem de adolescente após tirar a vida de Nicolly. Bebê Mamãe|Do R7 25/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 17h00 ) twitter

Adolescente tirou a vida de Nicolly e mandou mensagem Bebê Mamãe

O adolescente de 17 anos que juntamente com sua ex-namorada de 14 anos tirou a vida de sua namorada de 15 anos, Nicolly Fernanda Pogere, falou pela primeira vez e impressionou a todos. A mãe da jovem Nicolly, Pit Magrin, revelou mensagens que o rapaz enviou após ter tirado a vida dela.

Para entender todos os detalhes desse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

