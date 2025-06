Aline Wirley e Igor posam com 3 filhos em viagem a Fortaleza Aline Wirley e Igor Rickli encantam ao mostrar os 3 filhos em viagem a Fortaleza. Bebê Mamãe|Do R7 14/06/2025 - 19h35 (Atualizado em 14/06/2025 - 19h35 ) twitter

Aline Wirley e Igor Rickli surpreendem ao mostrar viagem com os filhos pra Fortaleza Bebê Mamãe

O casal de artistas cantora Aline Wirley, ex-integrante do Rouge, e o ator Igor Rickli, encantaram ao posar com seus três filhos em uma divertida viagem pelas belas praias de Fortaleza, no Ceará. Os dois são pais orgulhosos de três crianças. O único filho biológico do casal se chama Antônio Caramelo. Ele tem 10 anos de idade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a linda família e suas aventuras!

