Any Awuada, suposta amante grávida de Neymar, é solta! Veja:

Any Awuada, suposta amante de Neymar, acaba de ser solta Bebê Mamãe

A modelo Any Awuada, suposta amante do jogador Neymar Jr que está grávida, foi solta. Ela passou quase um mês detida. Any comunicou sua soltura e desabafou sobre tudo que viveu durante o período detida.

Para saber mais sobre essa história e os desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

