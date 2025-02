Fernanda Vasconcellos posa com bebê e filho de Winits em spa Fernanda Vasconcellos encanta ao surgir com seu bebê e filho de Winits em spa de luxo. Bebê Mamãe|Do R7 01/02/2025 - 19h06 (Atualizado em 01/02/2025 - 19h06 ) twitter

Fernanda Vasconcellos surge com Cássio Reis, seu bebê e filho de Danielle Winits em spa e surpreende

O marido da atriz Fernanda Vasconcellos, o ator Cássio Reis abriu um lindo álbum de de um passeio que fez com seus dois filhos. Os artistas são papais orgulhosos do pequeno Romeo, de dois aninhos de vida. O garotinho é o único herdeiro da mãe e caçula do pai. Além do bebê, Cássio é pai de um adolescente, o jovem Noah, de 16 anos. Ele é fruto do antigo relacionamento do ator com a também atriz Danielle Winits.

