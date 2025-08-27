Logo R7.com
Lucas Lima mostra o seu filho, desabafa e Sandy elogia o ex

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

O músico Lucas Lima posou junto com o seu filho com a cantora Sandy, o menino Theo de 11 anos. E Lucas surpreendeu ao desabafar sobre as suas inseguran4nças. Diante da foto e do relato do seu ex-marido, a cantora fez questão de comentar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre o emocionante desabafo de Lucas Lima!

