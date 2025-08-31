Mãe de Kamylinha fez desabafo sobre a filha após Hytalo Mãe de Kamylinha desabafou sobre Hytalo Santos. Bebê Mamãe|Do R7 30/08/2025 - 22h37 (Atualizado em 30/08/2025 - 22h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mãe de Kamylinha desabafou Bebê Mamãe

A mãe da influenciadora adolescente Kamylinha, 17 anos, voltou a desabafar. Francisca Maria Lira falou sobre a sua filha após o influenciador Hytalo Santos, com quem a menina vivia desde os doze anos de idade, ter sido detido.

Para saber mais sobre essa polêmica e o desabafo de Francisca, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Jogador famoso tirou a vida dos 3 filhos e da esposa

Leticia Colin posa com o filho e ex e revela sua casa nova

Andréia Sadi mostra seus filhos gêmeos lendo jornal