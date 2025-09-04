Rafaella Justus reage sobre ida de Tralli pro Rio de Janeiro Rafaella Justus reage a mudança do padrasto, César Tralli, pro Rio de Janeiro e se diverte! Bebê Mamãe|Do R7 04/09/2025 - 18h57 (Atualizado em 04/09/2025 - 18h57 ) twitter

Rafaella Justus reage a mudança de Tralli ao Rio de Janeiro Bebê Mamãe

A adolescente Rafaella Justus se divertiu com uma brincadeira que está circulando na internet sobre seu padrasto. Ela é enteada do jornalista César Tralli. O comunicador se casou com sua mãe, a apresentadora Ticiane Tralli, em 2017. Da união eles foram pais de uma garotinha. Manuella completou seis anos de idade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

