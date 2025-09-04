Rafaella Justus reage sobre ida de Tralli pro Rio de Janeiro
Rafaella Justus reage a mudança do padrasto, César Tralli, pro Rio de Janeiro e se diverte!
A adolescente Rafaella Justus se divertiu com uma brincadeira que está circulando na internet sobre seu padrasto. Ela é enteada do jornalista César Tralli. O comunicador se casou com sua mãe, a apresentadora Ticiane Tralli, em 2017. Da união eles foram pais de uma garotinha. Manuella completou seis anos de idade.
A adolescente Rafaella Justus se divertiu com uma brincadeira que está circulando na internet sobre seu padrasto. Ela é enteada do jornalista César Tralli. O comunicador se casou com sua mãe, a apresentadora Ticiane Tralli, em 2017. Da união eles foram pais de uma garotinha. Manuella completou seis anos de idade.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: