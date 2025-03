Thammy Miranda e filho posam com roupas iguais na piscina Thammy Miranda surge com seu filho usando roupas iguais e encanta! Bebê Mamãe|Do R7 05/03/2025 - 20h45 (Atualizado em 05/03/2025 - 20h45 ) twitter

Filho de Thammy Miranda surge com roupas iguais ao pai na piscina e impressiona

O filho do influenciador Thammy Miranda e da também influenciadora Andressa Ferreira impressionou ao usando roupas iguais ao papai na piscina. Eles são papais orgulhosos do pequeno Bento, de cinco anos. Inclusive, os dois celebraram mais um ano de seu herdeiro com uma linda festa em Miami. O garotinho nasceu na cidade americana em 2020 e celebrou seu aniversário recentemente por lá.

Para mais detalhes sobre essa adorável família e suas aventuras, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

