Viúva de Leandro posa com o marido e 4 de seus 5 filhos Andréa Mota, viúva de Leandro, surge com o marido e 4 de seus 5 filhos! Bebê Mamãe|Do R7 17/08/2025 - 17h37

Andréa Mota, viúva de Leandro, surge com 4 de seus 5 filhos Bebê Mamãe

A viúva do sertanejo Leandro, a ex-modelo Andréa Mota, posou com quatro de seus cinco filhos e surpreendeu. Ela conheceu o artista quando participou de um evento da dupla que ele formava com seu irmão, Leonardo. O famoso logo se apaixonou pela jovem e a convidou para fazer outros trabalhos de divulgação, engatando o romance em seguida.

