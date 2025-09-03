Viviane Araújo revela habilidade do primogênito de 2 anos
A atriz Viviane Araújo mostra o filho brincando com o patinete!
A atriz Viviane Araújo mostrou o filho se divertindo com patinete e encantou. O menino é fruto de seu relacionamento com o empresário Guilherme Militão, com quem ela é casada. Joaquim, por enquanto, é o único herdeiro do casal. O primogênito está com 2 anos de vida.
