Viviane Araújo revela habilidade do primogênito de 2 anos

A atriz Viviane Araújo mostrou o filho se divertindo com patinete e encantou. O menino é fruto de seu relacionamento com o empresário Guilherme Militão, com quem ela é casada. Joaquim, por enquanto, é o único herdeiro do casal. O primogênito está com 2 anos de vida.

