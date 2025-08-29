Cardi B confunde advogado após aparecer com perucas diferentes em julgamento; veja Rapper troca peruca durante depoimento e gera momento inusitado em tribunal onde é acusada de agressão Famosos e TV|Do R7 29/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Cardi B troca de peruca durante julgamento por agressão civil, confundindo advogado.

No tribunal, Cardi usou uma peruca preta no primeiro dia e uma loira no segundo.

O advogado perguntou qual era seu cabelo verdadeiro, a rapper confirmou que eram perucas.

Cardi nega ter agredido a segurança que a processa; o caso se refere a um incidente de 2018. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Troca de perucas durante depoimento gerou momento inusitado em tribunal onde rapper é acusada de agressão Reprodução/Instagram/@accesshollywood

A troca de perucas da rapper Cardi B durante o julgamento dela por agressão civil confundiu um advogado que participava da sessão, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Imagens do episódio, que ocorreu na terça-feira (26), viralizaram nas redes sociais.

No dia anterior, Cardi apareceu no tribunal com uma peruca preta estilo pixie. Já na terça, ela usava uma peruca longa e loira, o que levou o advogado Ron Rosen a questioná-la sobre a aparência.

“Ontem você tinha cabelo preto, curto. Hoje está loiro e comprido. Qual é o seu cabelo de verdade? Ou os dois são de verdade?”, perguntou o advogado, como é possível ouvir no vídeo.

A rapper, cujo nome verdadeiro é Belcalis Marlenis, riu antes de esclarecer: “São perucas”. O advogado, surpreso, respondeu: “Certo. Desculpe, eu não sabia disso. Então, hoje está uma boa peruca” (assista abaixo).

‌



Julgamento

Segundo as revistas norte-americanas People e Vibe, o julgamento refere-se a um processo movido em 2020 pela segurança Emani Ellis, que acusa Cardi B de agressão, lesão corporal, inflição intencional de sofrimento emocional, negligência e cárcere privado.

O caso está relacionado a um incidente ocorrido em 2018, fora de um consultório médico em Beverly Hills, quando Cardi, então grávida de quatro meses de seu primeiro filho com o rapper Offset, alega ter tido uma discussão verbal com Ellis.

‌



De acordo com a revista norte-americana Rolling Stone, Cardi negou qualquer contato físico. “Eu não toquei nela. Foi uma briga verbal, mas não chegou a ser física”, afirmou a rapper no depoimento.

Ela relatou que se sentiu encurralada, pois acreditava que Ellis a estava gravando com um celular. “Nós literalmente gritamos uma com a outra”, disse Cardi, segundo a People. A artista admitiu ter dito à segurança: “Sai da minha frente”.

‌



Segundo a Vibe, Cardi explicou que o incidente ocorreu em um corredor fora do consultório do obstetra, onde ela e Ellis ficaram frente a frente. “Ela não me bateu. Eu não bati nela. Não houve toque. Para mim, não foi um incidente”, declarou. O julgamento ainda continua.

Perguntas e Respostas O que aconteceu durante o julgamento de Cardi B? A rapper Cardi B confundiu um advogado durante seu julgamento por agressão civil em Los Angeles ao trocar de peruca. O episódio ocorreu na terça-feira (26) e viralizou nas redes sociais. Qual foi a reação do advogado ao notar a troca de perucas? O advogado Ron Rosen questionou Cardi B sobre sua aparência, perguntando qual era seu cabelo verdadeiro, já que no dia anterior ela estava com uma peruca preta curta e, no dia do julgamento, usava uma peruca longa e loira. Cardi riu e esclareceu que eram perucas, e o advogado se desculpou por não saber. Qual é o motivo do julgamento de Cardi B? O julgamento se refere a um processo movido em 2020 pela segurança Emani Ellis, que acusa Cardi B de agressão, lesão corporal, inflição intencional de sofrimento emocional, negligência e cárcere privado. O caso está relacionado a um incidente que ocorreu em 2018, fora de um consultório médico em Beverly Hills. O que Cardi B disse sobre o incidente? Cardi B negou qualquer contato físico durante o incidente, afirmando que foi uma briga verbal. Ela relatou que se sentiu encurralada, acreditando que Ellis a estava gravando com um celular, e admitiu ter dito à segurança: "Sai da minha frente". Como Cardi B descreveu o confronto com Emani Ellis? Cardi explicou que o incidente ocorreu em um corredor fora do consultório do obstetra, onde ela e Ellis ficaram frente a frente. Ela afirmou: "Ela não me bateu. Eu não bati nela. Não houve toque. Para mim, não foi um incidente". O julgamento ainda está em andamento.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp