Cariúcha e filho de Gugu são flagrados aos beijos em festa; vídeo Reprodução/PopMais

Cariúcha é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (22). A ex-’A Fazenda 15’ e João Augusto Liberato, filho de Gugu, trocaram carícias e dançaram durante evento em São Paulo.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 08h20 desta sexta.

Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Cariúcha” são: Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Piauí e Minas Gerais apontou o Google Trends. Confira:

Os dois foram vistos trocando carinhos, abraços e beijos durante a festa de João Silva, filho de Faustão, realizada nesta quinta-feira (21). Saiba mais em R7.com.