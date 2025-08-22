Cariúcha é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (22)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
Cariúcha é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (22). A ex-’A Fazenda 15’ e João Augusto Liberato, filho de Gugu, trocaram carícias e dançaram durante evento em São Paulo.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 08h20 desta sexta.
Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Cariúcha” são: Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Piauí e Minas Gerais apontou o Google Trends. Confira:
Cariúcha e filho de Gugu são flagrados se beijando em evento
Os dois foram vistos trocando carinhos, abraços e beijos durante a festa de João Silva, filho de Faustão, realizada nesta quinta-feira (21). Saiba mais em R7.com.