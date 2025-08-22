Saiba a reação de Cariúcha após ser flagrada aos beijos com filho de Gugu A ex-’A Fazenda 15’ e João Augusto Liberato trocaram carinhos e dançaram juntinhos durante evento em São Paulo Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 22/08/2025 - 12h55 (Atualizado em 22/08/2025 - 12h55 ) twitter

Cariúcha foi vista aos beijos com filho de Gugu Reprodução/Instagram/@lucasguimaraes

O flagra de Cariúcha aos beijos com João Augusto Liberato, filho de Gugu, deu o que falar durante a festa de João Silva, realizada nesta quinta-feira (21).

Os dois foram vistos em clima quente, trocando carinhos, abraços e beijos. Em seguida, ainda dançaram coladinhos, em um ritmo bem sensual.

O momento foi compartilhado pelo influenciador Lucas Guimarães, que não perdeu a oportunidade de brincar com a situação: “Ela entrega os outros e eu entrego ela”, escreveu ele, acompanhado de emojis de risada.

Na gravação, Cariúcha percebe que está sendo filmada e tenta cobrir a câmera com a mão, pedindo para que parassem. Mas já era tarde demais: o beijo havia sido registrado. Para completar, João Augusto apareceu com a boca marcada de batom vermelho, o que só aumentou os comentários sobre o novo casal.

‌



“Tava bêbado?”, perguntou uma pessoa. “A conta bancária dele é bem experiente”, disse outra. “Que mal gosto desse moço”, comentou uma terceira.

Questionada pelo jornalista Leo Dias sobre o status da relação com João, Cariúcha desconversou e respondeu: “Me deixa em paz, Leo, com meus bebezinhos.”

‌



Detalhe: Cariúcha tem 41 anos, enquanto João tem apenas 23.

João Augusto Liberato é primogênito de Gugu Liberato com Rose Miriam Di Matteo, e irmão das gêmeas Marina e Sofia, de 21 anos.

