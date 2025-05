Deborah Secco faz transplante de sobrancelhas: ‘Me incomodaram a vida toda’ Atriz de 45 anos afirmou que achava que tinha uma aparência ‘brava’ e por isso decidiu fazer o procedimento Famosos e TV|Do R7 09/05/2025 - 21h45 (Atualizado em 09/05/2025 - 21h53 ) twitter

A atriz Deborah Secco, de 45 anos, revelou ter realizado um transplante de sobrancelhas após anos de incômodo com o formato natural dos fios. O procedimento consistiu na retirada de unidades foliculares do couro cabeludo, implantadas fio a fio na região das sobrancelhas.

Segundo a atriz, o resultado foi imediato e superou suas expectativas.

Deborah sempre se sentiu incomodada com o fato de suas sobrancelhas serem diferentes entre si e muito arqueadas, o que, segundo ela, conferia uma aparência “brava” ao seu rosto. Antes do transplante, tentava corrigir isso com maquiagem, designer de sobrancelhas e micropigmentação. A novidade estética surgiu como uma solução definitiva.

Durante o procedimento, Deborah permaneceu acordada, participando ativamente das decisões estéticas. Ela contou que deu sugestões ao longo do processo, pedindo ajustes na distribuição dos fios. O transplante foi descrito como indolor, e o resultado final foi obtido ainda no mesmo dia.

A atriz destacou como o procedimento facilitou sua rotina, especialmente ao se arrumar para compromissos. Agora, ela já acorda com as sobrancelhas prontas, o que eliminou a necessidade de maquiagem diária para desenhá-las e garantiu mais praticidade em seu dia a dia.

A transformação também teve impacto significativo na autoestima da artista. Segundo Deborah, seu rosto ficou mais leve e jovem, e ela passou a se sentir melhor consigo mesma ao natural. A mudança na expressão facial trouxe mais suavidade ao olhar e a fez reduzir o uso de maquiagem.

Nas redes sociais, Deborah compartilhou o antes e depois do procedimento, recebendo elogios dos seguidores. Ela declarou estar apaixonada pelo novo visual e afirmou que o olhar ficou mais marcante, exatamente como sempre desejou. A repercussão foi bastante positiva.

Ela também alertou que, após o transplante, é essencial manter cuidados com os novos fios, garantindo que cresçam fortes e saudáveis. O procedimento exige manutenção e atenção para que os resultados sejam duradouros e eficazes.

