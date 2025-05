Família de atriz mirim em estado gravíssimo pede ajuda online; ela tem tumor cerebral de 5 cm Millena Brandão, de 11 anos, sofreu 12 paradas cardiorrespiratórias em apenas 24 horas Famosos e TV|Do R7 02/05/2025 - 16h43 (Atualizado em 02/05/2025 - 17h15 ) twitter

Millena Brandão já participou de novelas e tem mais de 140 mil seguidores nas redes sociais Reprodução/Instagram/millenamboficial

A atriz mirim Millena Brandão, de 11 anos, segue internada em estado gravíssimo no Hospital Geral de Grajaú, em São Paulo. Ela foi diagnosticada com um tumor cerebral de 5 centímetros e sofreu 12 paradas cardiorrespiratórias em apenas 24 horas, sendo sete na quarta-feira (30) e outras cinco na quinta-feira (1º).

Com a piora do quadro da atriz e diante das dificuldades financeiras para lidar com os custos do tratamento, a família criou uma vaquinha virtual. A mãe da menina, Thays Brandão, explicou que, por serem autônomos, ela e o pai da menina estão totalmente focados na luta pela recuperação da filha, sem conseguir manter suas atividades profissionais. A campanha busca arrecadar recursos para cobrir gastos médicos e de subsistência. Até agora, eles já conseguiram arrecadar mais de R$ 14 mil.

Millena foi inicialmente atendida com suspeita de dengue no hospital, após relatar dores de cabeça intensas no dia 23 de abril. Porém, diante da piora do estado de saúde, exames mais aprofundados revelaram a presença de uma massa no cérebro, ainda sem confirmação se se trata de um tumor benigno ou maligno. Desde então, seu quadro só se agravou, e ela foi entubada, sedada e não responde mais a estímulos neurológicos.





‌



A mãe da atriz, Thays Brandão, tem sido a principal fonte de informações sobre a situação da filha. Ao portal Leo Dias, ela revelou que os médicos cogitam um quadro de início de morte encefálica. Apesar disso, a família ainda mantém esperanças, aguardando novos exames que devem ser realizados para confirmar o diagnóstico. “Temos fé em Deus que vão dar negativos”, afirmou a mãe.





‌



Com mais de 140 mil seguidores nas redes sociais, Millena é uma figura conhecida do público infantil, não apenas pela atuação na TV, mas também por seu trabalho como modelo em campanhas publicitárias. Seus seguidores têm acompanhado com comoção cada nova atualização sobre sua saúde. A família tem feito publicações pedindo orações e apoio espiritual nesse momento difícil.





‌



Por conta da gravidade do quadro, os médicos chegaram a planejar a transferência da jovem para o Hospital das Clínicas, referência em neurologia. No entanto, as sucessivas paradas cardíacas impediram a remoção.





A história de Millena despertou grande comoção entre fãs, colegas de trabalho e o público em geral. Muitas mensagens de apoio vêm sendo compartilhadas nas redes sociais, e a família tem reiterado que está se apoiando na fé e no carinho recebido de todos os lados.

