Mel Maia come espetinho de inseto durante viagem à Tailândia e diverte seguidores
Atriz divulgou momentos de sua viagem ao país asiático que teve ainda passeios de canoa e tour por mercado diferentão
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Na manhã deste sábado (9), a atriz Mel Maia divertiu seus seguidores ao compartilhar um pouco de sua viagem para Tailândia, país do Sudeste Asiático. Por meio dos stories do Instagram, a jovem de 21 anos mostrou detalhes de um dia em que viveu um pouquinho de tudo, desde comer espetinho de inseto, até fazer passeios inusitados pelas ruas do país.
No vídeo em que experimenta a comida exótica, Mel Maia faz uma careta ao mastigar o alimento. Logo depois, ela começa a tossir e acaba cuspindo o inseto. Em outros stories, a atriz aparece fazendo um tour por um mercado que atravessa, literalmente, uma ferrovia. “Hoje a gente foi visitar aquele mercadinho que fica bem no meio de uma ferrovia. Gente, é muito cheio, tem muita coisa para vender”, diz a jovem no início do vídeo.
“Tem umas coisas bem legais, tem umas coisas bem gostosas, água de coco, refrigerante. Tem umas coisas bem esquisitas também. E, quando o trem está prestes a passar, eles têm que guardar tudo, as tendinhas, os produtos. O trem passa bem devargazinho para todo mundo conseguir tirar uma foto bem legal, fazer um vídeo divertido”, continuou.
Além do tour pelo mercado ao ar livre, Mel Maia ainda divulgou outro registro em que aparece num passeio de canoa em um rio da região. Depois, a atriz postou imagens dela segurando um mico nas mãos.