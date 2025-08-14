Nome escolhido por Mariana Rios para o filho é raro e tem menos de 700 registros no Brasil; veja Anúncio gerou ampla repercussão nas redes sociais, com opiniões divididas Famosos e TV|Do R7 14/08/2025 - 17h24 (Atualizado em 14/08/2025 - 17h24 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A atriz Mariana Rios anunciou que seu filho se chamará Palo, um nome raro com apenas 689 registros no Brasil.

O nome Palo, de origem espanhola, significa força, resistência e resiliência.

A escolha do nome gerou repercussão nas redes sociais, dividindo opiniões entre apoio e críticas sobre a singularidade.

Mariana escreveu uma carta aberta ao filho, ressaltando que o valor de um nome depende de quem o carrega.

Mariana também publicou no Instagram uma carta aberta ao filho Reprodução/X

A atriz Mariana Rios anunciou que seu primeiro filho se chamará Palo, nome que possui apenas 689 registros no Brasil, segundo dados do Censo Demográfico de 2010. A revelação foi feita na última quarta-feira (13).

Mariana explicou que o nome é de origem espanhola e significa força, resistência e resiliência, sendo associado ao tronco das árvores. Segundo a atriz, simboliza crescimento, frutos e raízes.

O anúncio gerou ampla repercussão nas redes sociais, com opiniões divididas. Parte do público defendeu que a escolha cabe exclusivamente aos pais, enquanto outros apontaram possíveis dificuldades para a criança por ter um nome incomum.

Após a reação do público, Mariana publicou em seu perfil no Instagram uma carta aberta ao filho. No texto, afirmou que o valor de um nome depende de quem o carrega. Ela disse que pessoas com nomes comuns podem ser extraordinárias e que nomes fortes nem sempre garantem que alguém corresponda ao seu significado. A atriz finalizou incentivando o filho a dar o melhor significado possível ao próprio nome.

Embora seja mais encontrado em estados do Sudeste e Sul, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro, o nome Palo teve queda significativa de registros desde os anos 2000.

