Conheça os principais personagens de O Senhor e a Serva

Paulo, O Apóstolo estreou na RECORD e apresentou ao público o início da trajetória do fariseu Saulo. Murilo Cezar, o protagonista da trama, também fez sua estreia na emissora e recebeu elogios dos internautas, que comentaram cada detalhe do episódio com a #PauloApóstoloEstreia. Confira a repercussão!

Reprodução/RECORD