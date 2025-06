Dudu Pelizzari surpreende Nathalia Florentino com flores no primeiro dia de gravação de O Senhor e a Serva Atores são os protagonistas do spin-off de Paulo, O Apóstolo O Senhor e a Serva|Do R7 30/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/06/2025 - 02h00 ) twitter

Nathalia Florentino recebe flores de Dudu Pelizzari em primeiro dia de gravação de O Senhor e a Serva Reprodução/Instagram

Dudu Pelizzari e Nathalia Florentino são os protagonistas Caius e Elisa em O Senhor e a Serva, spin-off da superprodução Paulo, O Apóstolo. A minissérie começou o processo de gravação na última semana, no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, no Rio de Janeiro.

Para receber a colega de elenco no set de filmagem, o ator preparou uma surpresa e levou flores para Nathalia, seu par romântico na produção. Em um vídeo compartilhado por ele nas redes sociais, os fãs puderam assistir ao momento.

Confira:

No vídeo, Dudu explica que ele não teria gravação no dia, mas que levaria as flores para a amiga no estúdio. A atriz respondeu ao gesto agradecendo seu par romântico e com um desejo especial: “Feliz primeiro dia!”, comemorou Nathalia.

‌



A autora da série, Cristiane Cardoso, também deixou emojis apaixonados na postagem.

O Senhor e a Serva é um spin-off de Paulo, O Apóstolo, que está disponível no Univer Vídeo , e estreia no dia 7 julho, às 21h, na tela da RECORD .