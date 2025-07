Dudu Pelizzari chama a atenção com cliques pelas ruas de Paraty (RJ)

A Seriella Productions promoveu um coffee break para o elenco e equipe de O Senhor e a Serva, em seu Complexo de Dramaturgia, no Rio de Janeiro. De forma inédita, os presentes mergulharam na história com a leitura do primeiro episódio do spin-off de Paulo, O Apóstolo. O encontro foi repleto de emoção, expectativas e boas trocas, e se transformou em um momento de conexão. Além de marcar, oficialmente, o início das gravações. Ao site oficial, o diretor-geral Guga Sander e parte dos atores elencaram a importância de, juntos, lerem o roteiro que dá início à trama

Divulgação/Seriella Productions