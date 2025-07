Nathalia Florentino e Dudu Pelizzari começam a gravar O Senhor e a Serva Após cerca de quatro meses de preparação, elenco do spin-off de Paulo, o Apóstolo deu start as filmagens O Senhor e a Serva|Ana Mello e Gabriel Alberto, do site oficial 03/07/2025 - 03h25 (Atualizado em 03/07/2025 - 03h25 ) twitter

As gravações de O Senhor e a Serva já estão a todo vapor no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, no Rio de Janeiro. Após cerca de quatro meses de preparação, Nathalia Florentino, Dudu Pelizzari e parte do elenco do spin-off de Paulo, O Apóstolo já deram start aos trabalhos no set de filmagem.

Dudu Pelizzari é Caius, protagonista da trama ao lado de Nathalia Florentino que interpreta Elisa. Para o ator, a produção é “um dos projetos mais interessantes” que já participou. Em entrevista, ele descreveu o sentimento de começar a gravar.

“É o encontro de muitos departamentos talentosíssimos. O primeiro dia de gravação é como se fosse o fim do processo gestacional do personagem e tem a importância de ser o nascimento dele. Encontrei a emoção do Caius a partir dos ensaios que tive com a Nathalia e vice-versa. A gente está muito curioso para ver esse encontro cheio de camadas, de desencontros, de fé e de afeto”.

Dudu preparou uma surpresa para Nathalia em seu primeiro dia e levou flores para a colega de elenco. O clima leve e de parceria entre os dois também foi enaltecido pela atriz.

“Eu e o Dudu criamos uma sintonia e conexão muito legais, de imediato. É um ator incrível, que eu admiro muito. O nosso jeito de trabalhar também se misturou e está sendo maravilhoso”, conta.

Outro nome confirmado no elenco é Thais Melchior. A atriz está de volta à RECORD, após viver Raquel em Gênesis e marcou presença na primeira semana de filmagem.

“Estou abrindo os trabalhos e muito feliz com esse projeto, realizada. Queria muito fazer a Isabela e estar aqui. É uma personagem diferente de tudo que eu já fiz na emissora, bem distinta da Raquel, então está sendo fascinante”, celebra.

Thais Melchior interpretou Raquel, em Gênesis, e está de volta à RECORD para O Senhor e a Serva

A série de dez episódios tem direção-geral de Guga Sander e Leonardo Miranda como diretor de núcleo. Em junho, a equipe se reuniu nos estúdios da Seriella para a leitura do primeiro capítulo, com a presença do elenco. Para Guga, a história de amor promete tocar o público.

“Gostaria que recebessem essa história com a potência que ela tem e que isso transforme o espectador”, conclui o diretor-geral

O Senhor e a Serva é um spin-off de Paulo, O Apóstolo, que está disponível no Univer Vídeo , e estreia no dia 7 julho, às 21h, na tela da RECORD .