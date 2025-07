Fofura! Rafael Sardão mostra momento pai e filha nas redes sociais Ator, que está no elenco da produção O Senhor e a Serva, derrete seguidores com vídeos e fotos da pequena Pérola O Senhor e a Serva|Do R7 25/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/07/2025 - 02h00 ) twitter

Rafael Sardão e a filha Pérola derretem os corações dos seguidores nas redes sociais Reprodução/Instagram

O ator Rafael Sardão, que está no elenco da produção O Senhor e a Serva, tem movimentando as redes sociais com fotos e vídeos da pequena Pérola, primeira filha do casamento com a também atriz Karen Júlia.

Na timeline, a pequena rouba a cena e os seguidores se derretem com o lado paizão do ator, cercado de diversão, sorrisos e desafios.

Na legenda da foto Sardão questionou: “Quanto amor cabe em uma foto?”. Logo veio uma enxurrada de comentários sobre esse momento especial.

Uma seguidora observou: "Linda foto pai e filha... Felicidades". A atriz Beth Goulart deixou emojis de coração, enquanto uma fã destacou a beleza de Pérola: “Linda demais”.

‌



Confira a publicação: