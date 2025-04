Onde está Levi Davis? Mãe de ex-participante do X Factor faz apelo por informações Jovem foi visto pela última vez saindo de um pub em Barcelona, em 2022 Famosos e TV|Do R7 01/04/2025 - 14h08 (Atualizado em 01/04/2025 - 14h08 ) twitter

Levi Davis foi visto pela última vez em um pub em Barcelona, o jovem está desaparecido desde 2022 Reprodução/X/@Sachaistreem

A mãe de Levi Davis, ex-participante do programa X Factor e jogador de rúgbi, fez um apelo à imprensa britânica por informações sobre o paradeiro de seu filho, desaparecido desde 29 de outubro de 2022, em Barcelona, na Espanha. Levi havia viajado de Ibiza para Barcelona e foi visto pela última vez saindo de um pub.

“É pior do que um luto. Quando alguém está desaparecido, você está constantemente em luto. Mas eu nunca vou perder a esperança de encontrar Levi com vida”, disse Julie Davis ao jornal inglês The Mirror.

‌



Julie revelou que Levi, de 24 anos, teria sido drogado e vítima de estupro em 2020, antes do desaparecimento, fato que o abalou psicologicamente e o tornou uma pessoa insegura.

O último contato de Julie com o filho foi por telefone. Ela afirma que Levi ligou pedindo 30 libras (cerca de R$ 221) para se hospedar em um hotel. Desde então, ela não teve mais notícias dele.

‌



As autoridades espanholas seguem sem pistas sobre seu desaparecimento.

Sem respostas, Julie teme que a experiência traumática enfrentada por Levi anteriormente possa estar relacionada ao seu desaparecimento recente.

‌



Relatos de abuso e chantagem

Levi sofreu abusos em razão de sua orientação sexual e, segundo seu irmão mais velho, Nathan, chegou a ser fotografado durante o ato de violência sexual.

Ela soube do ocorrido depois que seu filho mais velho, Nathan, contou que Levi revelou algo perturbador.

“Levi confidenciou ao Nathan que havia sido estuprado e que estava sob efeito de drogas, disse que tiraram fotos dele e que estava sendo chantageado”, acrescenta a mãe do jovem desaparecido.

Segundo Julie, os chantageadores ameaçaram a família de Levi caso ele não atendesse o pedido dos criminosos.

Quatro dias antes de desaparecer, o cantor e esportista gravou um vídeo de 15 minutos em suas redes sociais, no qual afirmou ter sido drogado e estuprado. O jovem também relatou que vinha recebendo ameaças de morte e sendo alvo de chantagens.

“Meu nome é Levi Davis e minha vida está em perigo”, disse ele aos seus 19 mil seguidores. Um dia depois, ele removeu o vídeo, e três dias depois, estava desaparecido.

“O vídeo sobre a chantagem foi um pouco antes de ele desaparecer, próximo da época do programa X Factor. Acho que ele foi envolvido inocentemente em alguma coisa”, explica Julie ao jornal Daily Star.

Quem é Levi Davis

Levi Davis era jogador de rúgbi pelo time “Bath Rugby” e também ficou conhecido por sua participação no reality musical The X Factor: Celebrity, em 2019, como integrante do grupo Try Star, ao lado dos também jogadores Thom Evans e Ben Foden.

Após sofrer uma grave lesão no joelho, que o impossibilitou de continuar jogando rúgbi, Levi passou a viajar, buscando focar em sua carreira musical.

“Ele estava em Ibiza havia algumas semanas trabalhando com música, e disse que planejava passar a noite em um hotel em Barcelona antes de seguir para o próximo destino, que não chegou a especificar. Mas ele estava sem dinheiro,” disse Julie ao jornal The Mirror.

A última aparição do jovem foi pouco depois da meia-noite de (29 de outubro de 2022), quando Levi enviou uma mensagem de voz a um amigo. Desde então, não houve mais nenhuma atividade em seu telefone nem em sua conta bancária.

O passaporte de Levi foi encontrado semanas depois, no próprio porto de Barcelona.

A polícia de Barcelona investigava a possibilidade de que Levi Davis tenha se afogado. Uma operação de busca chegou a ser iniciada, mas a investigação rapidamente foi paralisada.

Julie passou a desacreditar no trabalho da polícia, afirmando que as autoridades deixaram de responder a suas perguntas sobre o ocorrido. Em 2023, ela chegou a afirmar que “não sabe mais em que acreditar”

“Eles deixaram muitas perguntas sem resposta. Disseram que o celular dele foi rastreado pela última vez perto de uma estação de metrô próxima ao porto. O que ele estava fazendo lá às seis e meia da manhã?”, finaliza Julie.

