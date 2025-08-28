Por que os trabalhos de Woody Allen estão sendo cancelados na Ucrânia? Presença do diretor em evento russo incomodou cena artística ucraniana; Allen negou que presença em Moscou serviu de apoio ao Kremlin Famosos e TV|Do R7 28/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Cinemas e teatros da Ucrânia cancelam produções de Woody Allen após sua participação em festival em Moscou.

Teatro Molodyi de Kiev desprogramou a peça “Riverside Drive” devido à presença do cineasta em Moscou.

Outras instituições, como o Teatro Regional de Música e Drama Olga Kobylianska, também suspenderam suas produções ligadas a Allen.

Woody Allen defende o diálogo artístico, negando que sua participação em Moscou encubra crimes de guerra da Rússia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Woody Allen fez participação no Festival de Cinema em Moscou Reprodução/X/kiraincongress

Cinemas e teatros da Ucrânia vêm suspendendo produções baseadas nas obras de Woody Allen após a participação do cineasta americano na Semana Internacional de Cinema de Moscou. Instituições culturais afirmam que qualquer ligação com a cultura russa é inaceitável em meio à guerra.

Em Kiev, o Teatro Molodyi anunciou o cancelamento da peça “Riverside Drive”, adaptação de um texto de Allen, que estava programada para ocorrer em 18 de setembro de 2025. A direção informou que a decisão foi tomada depois da presença do cineasta no festival de Moscou.

“Condenamos a participação do diretor americano Woody Allen na Semana Internacional de Cinema de Moscou. A cultura não pode servir de cobertura para crimes”, declarou o teatro em comunicado publicado na terça-feira (26).

Woody Allen's four Oscars? Mere baubles.



Being placed on Kiev's Myrotvorets hit list tonight for telling a Moscow audience by video link that he enjoyed War and Peace?



A true Lifetime Achievement Award. pic.twitter.com/LFQAWx6QFK — Margarita Simonyan (@M_Simonyan) August 25, 2025

Outras casas de espetáculo seguiram o mesmo caminho. O Teatro Regional de Música e Drama Olga Kobylianska, em Chernivtsi, suspendeu sua versão de “Ex-comédia de uma Noite de Verão, ou Quão Tola É Toda a Raça Humana”. O público foi orientado a devolver os ingressos ou trocá-los por outras apresentações. “Não toleramos qualquer vínculo direto ou indireto com cultura hostil”, informou a administração local.

‌



Já o Teatro Nacional Maria Zankovetska, em Lviv, interrompeu temporariamente o musical “Bullets Over Broadway’. Os espectadores foram avisados de que a produção será substituída pelo musical ‘Chervona Ruta”, mantendo a validade dos ingressos já comprados pelo público.

“Condenamos a participação do diretor americano Woody Allen na Semana Internacional de Cinema de Moscou. ‘Bullets Over Broadway’ é baseado no roteiro de seu filme, mas não é uma obra inteiramente original — foi adaptado para a Broadway por uma equipe de autores e produtores. Mesmo assim, decidimos suspender a produção até recebermos esclarecimentos dos detentores dos direitos autorais”, comunicou o teatro.

‌



Diante das críticas, Allen rejeitou a acusação de que a presença em Moscou serviu para encobrir crimes de guerra cometidos pela Rússia. O cineasta disse condenar a invasão de Moscou em território ucraniano e defendeu a manutenção do diálogo artístico. “Interromper as conversas culturais nunca foi uma boa maneira de ajudar”, afirmou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas Por que os cinemas e teatros da Ucrânia estão suspendendo produções de Woody Allen? Cinemas e teatros na Ucrânia estão suspendendo produções baseadas nas obras de Woody Allen devido à sua participação na Semana Internacional de Cinema de Moscou. Instituições culturais afirmam que qualquer ligação com a cultura russa é inaceitável em meio à guerra. Quais produções foram canceladas? O Teatro Molodyi, em Kiev, cancelou a peça “Riverside Drive”, que estava programada para 18 de setembro de 2025. O Teatro Regional de Música e Drama Olga Kobylianska, em Chernivtsi, suspendeu a versão de “Ex-comédia de uma Noite de Verão, ou Quão Tola É Toda a Raça Humana”. O Teatro Nacional Maria Zankovetska, em Lviv, interrompeu temporariamente o musical “Bullets Over Broadway”. Qual foi a justificativa dos teatros para os cancelamentos? Os teatros justificaram os cancelamentos afirmando que não toleram qualquer vínculo com a cultura hostil. O Teatro Molodyi, por exemplo, condenou a participação de Woody Allen no festival de Moscou, afirmando que a cultura não pode servir de cobertura para crimes. Como Woody Allen reagiu às críticas sobre sua participação em Moscou? Woody Allen rejeitou as acusações de que sua presença em Moscou encobriu crimes de guerra cometidos pela Rússia. Ele condenou a invasão da Ucrânia e defendeu a manutenção do diálogo artístico, afirmando que interromper conversas culturais nunca é uma boa maneira de ajudar.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp