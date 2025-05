Quem é Guilherme Rocha, o filho de Latino envolvido em polêmica familiar Conheça a trajetória do jovem que enfrenta acusações públicas do cantor e responde às críticas nas redes sociais Famosos e TV|Do R7 21/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/05/2025 - 02h00 ) twitter

Guilherme Rocha tem 26 anos e é filho do cantor Latino Reprodução/Instagram/namentti

Guilherme Rocha, também conhecido como Namentti, de 26 anos, é o filho de Latino que recentemente se viu no centro de uma forte disputa familiar exposta nas redes sociais. Reconhecido oficialmente pelo cantor apenas aos 18 anos, Guilherme tem uma história marcada por desafios e controvérsias que vêm à tona com as recentes acusações feitas pelo pai.

Filho de Latino com Verônica Rodrigues, Guilherme cresceu longe do pai e só teve sua paternidade confirmada após um exame de DNA solicitado por Latino em 2018. Mesmo reconhecendo a paternidade tardiamente, o cantor afirma que o jovem não procurou auxílio financeiro, mas desejava construir uma relação afetiva e profissional.

Artista em início de carreira, Guilherme tem se dedicado à música desde 2019, embora mantenha uma presença discreta nas redes sociais, com pouco mais de sete mil seguidores e poucas publicações relacionadas ao trabalho. Ele chegou a integrar a banda de Latino em alguns momentos, mas segundo o cantor, não conseguiu se adaptar às exigências profissionais.

A relação conturbada entre pai e filho ganhou repercussão quando Latino acusou Guilherme de ser dependente químico e de ter agredido tanto a atual esposa do cantor quanto sua mãe biológica. Latino afirma ter oferecido ajuda financeira, tratamentos e oportunidades de trabalho, mas que o comportamento do filho tornou a convivência insustentável.

Após ser expulso de casa por Latino, Guilherme também foi rejeitado pela mãe biológica devido a episódios de agressão e uso de drogas. Mesmo assim, Latino tentou reaproximá-lo por compaixão, mas decidiu romper definitivamente o relacionamento diante das dificuldades.

Em meio a essas acusações, Latino revelou que tem sido alvo de extorsão por parte do filho, que ameaçava expor situações negativas para a imprensa caso não recebesse dinheiro, algo que desgastou ainda mais a relação entre ambos.

Guilherme, por sua vez, negou publicamente as acusações de agressão e difamação. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele rebateu os ataques do pai, prometeu um pronunciamento oficial e anunciou que pretende tomar medidas legais contra Latino e Verônica, alegando que foi criado por uma mãe adotiva e que sua imagem está sendo injustamente prejudicada.

