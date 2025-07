Quem é o CEO flagrado com amante em show do Coldplay? Andy Byron está à frente da Astronomer desde julho de 2023, companhia avaliada em mais de R$ 7,4 bilhões Famosos e TV|Do R7 17/07/2025 - 16h14 (Atualizado em 17/07/2025 - 16h14 ) twitter

Um vídeo gravado durante um show do Coldplay em Foxborough, nos Estados Unidos, expôs um possível caso extraconjugal envolvendo o CEO da empresa de tecnologia Astronomer, Andy Byron, e a diretora de Recursos Humanos da companhia, Kristin Cabot. Ambos são casados e têm filhos, segundo a imprensa internacional.

As imagens viralizaram após os dois aparecerem juntos no telão durante o quadro “kiss cam”, que costuma focar casais na plateia. Ao perceberem que estavam sendo exibidos ao vivo para milhares de pessoas no Gillette Stadium, Byron se abaixou atrás de uma grade e Kristin escondeu o rosto com as mãos. A reação levantou suspeitas entre os fãs, que riram com o comentário do vocalista Chris Martin, feito diretamente do palco. “Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos”, disse o cantor.

Usuários nas redes sociais identificaram o casal e passaram a resgatar publicações antigas dos dois no LinkedIn, onde trocavam elogios em postagens profissionais. Quando Kristin foi anunciada como diretora de RH da Astronomer, Andy divulgou um comunicado destacando a experiência da colega e elogiando sua atuação em empresas em fase de crescimento. Kristin respondeu dizendo estar “energizada” após conversas com Andy e a equipe de liderança da empresa.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM — Pop Base (@PopBase) July 17, 2025

Byron está à frente da Astronomer desde julho de 2023. A companhia tem sede em Nova York e é avaliada em mais de 1 bilhão de libras, cerca de R$ 7,4 bilhões. Especializada em soluções de software, a empresa é responsável pela plataforma Astro, usada para otimizar fluxos de engenharia de dados e simplificar infraestruturas corporativas. A gestão de Byron tem sido apontada como estratégica para a expansão da empresa e desenvolvimento de novos produtos.

Kristin ocupa o cargo de diretora de RH há nove meses. Em seu perfil profissional, ela afirma ser especializada em construir culturas organizacionais desde o início, tanto em startups quanto em multinacionais. Também diz ter habilidade para conquistar a confiança de funcionários em todos os níveis hierárquicos.

O vídeo segue repercutindo nas redes sociais.

