Saiba qual é o patrimônio milionário de Travis Kelce, noivo de Taylor Swift Estrela da NFL acumula fortuna com ganhos que vão de contratos milionários a patrocínios e empreendimentos Famosos e TV|Do R7 28/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 02h00 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Travis Kelce, jogador da NFL, tem um patrimônio líquido estimado em US$ 70 milhões após anunciar seu noivado com Taylor Swift.

Os ganhos de Kelce vêm de contratos na NFL, patrocínios, e empreendimentos como o podcast "New Heights".

Recentemente, ele assinou um contrato de US$ 34,25 milhões e lucrou significativamente com bônus de Super Bowl e venda de produtos licenciados.

Kelce também é co-proprietário da marca de cerveja Garage Beer e organizador do festival de música Kelce Jam, que teve um aumento considerável em sua receita. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Travis Kelce anunciou noivado com Taylor Swift em publicação no Instagram Reprodução/Instagram/@taylorswift

Travis Kelce, estrela da NFL, voltou aos holofotes após anunciar o noivado com a cantora Taylor Swift na terça-feira (26). O anúncio ganhou ainda mais repercussão pelo valor do anel, que custou R$ 27 milhões. Mas o preço da joia não é muita coisa para o atleta.

Kelce, que joga pelo Kansas City Chiefs, mas também é apresentador de podcast e investidor, tem um patrimônio líquido estimado em US$ 70 milhões (cerca de R$ 378 milhões), de acordo com a revista Forbes.

A fortuna do jogador, de 35 anos, cresceu significativamente nos últimos anos, muito impulsionada, segundo a revista People, por contratos na NFL, patrocínios e empreendimentos comerciais.

Dentro de campo

Kelce começou a carreira profissional em 2013 como tight end do Kansas City Chiefs, time pelo qual conquistou três títulos do Super Bowl (2020, 2023 e 2024) e foi selecionado 10 vezes para o Pro Bowl.

O primeiro contrato com o time foi de US$ 3,12 milhões (R$ 16,85 milhões), com um bônus de assinatura de US$ 703.304 (R$ 3,8 milhões). Em 2016, ele assinou uma extensão de cinco anos por US$ 46 milhões (R$ 248,4 milhões), com US$ 20 milhões (R$ 108 milhões) garantidos, segundo a rede norte-americana ESPN.

Em 2020, uma nova extensão de quatro anos por US$ 57,25 milhões (R$ 309,15 milhões), com US$ 28 milhões (R$ 151,2 milhões) garantidos, foi fechada.

Mais recentemente, em abril de 2024, Kelce assinou um contrato de dois anos por US$ 34,25 milhões (R$ 184,95 milhões), com US$ 17 milhões (R$ 91,8 milhões) garantidos para a próxima temporada.

Além dos salários, Kelce lucra com os bônus dos Super Bowls. Segundo o acordo coletivo da NFL, ele recebeu US$ 130 mil (R$ 702 mil) em 2020, US$ 164 mil (R$ 885,6 mil) em 2023 e US$ 171 mil (R$ 923,4 mil) em 2024.

Caso os Chiefs vençam o Super Bowl de 2025, cada jogador do time receberá US$ 178 mil (R$ 961,2 mil); em caso de derrota, o valor será de US$ 103 mil (R$ 556,2 mil).

Podcast

Fora dos campos, Kelce diversificou suas fontes de renda. Ele apresenta o podcast “New Heights” ao lado do irmão, Jason Kelce. Em agosto de 2024, os dois assinaram um contrato de US$ 100 milhões (R$ 540 milhões) por três anos com a Wondery, da Amazon.

O episódio mais assistido do podcast, em agosto de 2025, contou com a participação de Taylor Swift, então namorada de Kelce.

O relacionamento com a cantora, iniciado em outubro de 2023, também impulsionou a venda de produtos licenciados, como camisas e videogames, gerando US$ 2,4 milhões (R$ 12,96 milhões) entre fevereiro de 2023 e 2024, segundo a Forbes.

Kelce e Swift anunciaram o noivado na terça-feira, com uma publicação conjunta no Instagram. O anel, desenhado por Kelce com as joalherias Kindred Lubeck e Artifex Fine Jewelry, possui um diamante Old Mine Brilliant Cut e é avaliado em até US$ 5 milhões (R$ 27 milhões), segundo estimativas de joalheiros citadas pela People.

Investimentos

O jogador também investe em outras áreas. Ele é co-proprietário da Garage Beer, marca na qual investiu em junho de 2024, e criou o festival de música Kelce Jam, que estreou em 2023. A Forbes relatou que o segundo ano do evento teve parcerias de marca cinco vezes maiores, triplicando a receita do ano anterior.

Além disso, Kelce faturou cerca de US$ 5 milhões (R$ 27 milhões) em patrocínios com marcas como Bud Light, Nike, Pfizer, State Farm, Campbell Soup, Experian, General Mills, Subway, Pepsi e Lowe’s, segundo a Forbes.

Na televisão, Kelce estrelou o reality show “Catching Kelce” em 2016, motivado por questões financeiras, segundo ele mesmo contou no “The Pivot Podcast” em 2023. Ele também apresentou o programa “Are You Smarter Than a Celebrity?”, fez uma participação em “Happy Gilmore 2” e atuou na série “Grotesquerie”.

Com um salário anual projetado em US$ 17 milhões (R$ 91,8 milhões) e US$ 35 milhões (R$ 189 milhões) em patrocínios, Kelce garantiu a 7ª posição na lista da Forbes dos 10 jogadores mais bem pagos da NFL em 2024.

O patrimônio líquido do atleta, que era de US$ 40 milhões (R$ 216 milhões) em outubro de 2023 e US$ 52 milhões (R$ 280,8 milhões) em setembro de 2024, alcançou US$ 70 milhões (R$ 378 milhões) em agosto deste ano, consolidando-o como um dos atletas mais bem-sucedidos e influentes da atualidade.

