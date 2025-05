Sebastião Salgado retratou temas sociais e ambientais e foi mestre das imagens em P&B Fotos do brasileiro fazem parte das coleções de numerosos museus e instituições importantes ao redor do mundo Famosos e TV|Do R7 23/05/2025 - 13h25 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h44 ) twitter

O fotógrafo Sebastião Salgado morreu aos 81 anos Fernando Frazão/Agência Brasil (Arquivo)

O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado morreu aos 81 anos. A informação foi confirmada nas redes sociais do Instituto Terra Oficial, organização fundada pelo artista e pela esposa, Lélia Wanick.

Salgado é conhecido mundialmente por suas fotografias, voltadas, principalmente, para temática social e ambiental. Seu trabalho frequentemente retrata a resiliência e a dignidade de comunidades marginalizadas e empobrecidas, com forte foco na conexão humana com o meio ambiente.

A fotografia de Sebastião Salgado é caracterizada por imagens marcantes em preto e branco e tonalidades ricas.

A decisão de trabalhar em preto e branco é uma escolha consciente, que lhe permitiu criar imagens com qualidade atemporal e enfatizar o conteúdo emocional de seus temas.

Economista de formação, Salgado começou a fotografar no início da década de 1970 na França, onde vivia desde então, e nunca mais parou.

Trabalhou para as agências Sigma, Gamma e Magnum. ⁠Atualmente, as fotos de Salgado fazem parte das coleções de numerosos museus e instituições importantes ao redor do mundo.⁠

“Suas imagens, expostas em importantes instituições culturais e destacadas em publicações de todo o mundo, se transformaram em um símbolo do jornalismo fotográfico contemporâneo”, escreve a Organização Mundial de Fotografia.⁠

