Tati Machado: entenda o que pode ter causado a perda gestacional de apresentadora Tati estava grávida de 33 semanas e confirmou a morte do filho por meio de sua equipe nas redes sociais Famosos e TV|Do R7 14/05/2025 - 08h41 (Atualizado em 14/05/2025 - 08h56 )

Tati Machado perdeu o bebê com 33 semanas de gestação Reprodução/Instagram/@tati

Na reta final de gravidez, a apresentadora Tati Machado revelou na terça-feira (13), por meio de sua equipe, que perdeu o bebê que estava esperado. Ela estava grávida de 33 semanas e tudo corria bem na gestação até que a Tati percebeu a falta de movimentos do neném. Ela foi ao hospital, onde se constatou a morte do bebê.

“Infelizmente, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas. Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto, um processo cercado de amor, coragem e profunda dor. Após o procedimento, ela se encontra estável e sob cuidados”, diz o comunicado.

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), a perda do bebê após 28 semanas de gestação é chamada de óbito fetal — morte fetal intrauterina. A nomenclatura, de acordo com normas nos Estados Unidos, também pode ser de “natimorto”. A estimativa é que cerca de 2 milhões de mortes por ano aconteçam no mundo em decorrência de perdas gestacionais tardias.

De acordo com o Manual MSD — pequeno livro de consulta para médicos e farmacêuticos — a investigação das causas da morte do feto vai desde autópsia, até exame de placenta e hemograma completo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Entre os principais causadores de perdas gestacionais tardias, estão a insuficiência placentária — condição em que a placenta não consegue manter a oxigenação e nutrição adequada ao bebê— e infecções, responsável por 50% dos óbitos fetais em países subdesenvolvidos. No entanto, em geral, a perda de um bebê após 20 semanas de gestação não tem causa determinada.