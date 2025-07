Fã sobe ao palco para cantar com o Green Day, mas toca música do Oasis; assista Vocalista Billie Joe Armstrong costuma convidar alguém da plateia para tocar ‘Good Riddance (Time of Your Life)’ com ele Música|Do R7 02/07/2025 - 18h29 (Atualizado em 02/07/2025 - 18h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fã se atrapalhou e começou a tocar "Wonderwall", do Oasis Reprodução/X/Indie5051

Quem é fã do Green Day já sabe: o vocalista Billie Joe Armstrong encerra os shows da banda com “Good Riddance (Time of Your Life)” e, geralmente, convida alguém da plateia para subir ao palco e tocar a canção com ele. Na última segunda-feira (30), em um show em Luxemburgo, o artista repetiu a dose. Mas quem subiu ao palco vacilou e começou a tocar “Wonderwall”, do Oasis.

A gafe foi registrada em vídeo e viralizou nas redes sociais.

Green Day bajo del escenario a un fan en Luxemburgo



La banda acostumbra a subir a una persona para tocar con ellos ‘Good riddance’, pero al fanático le valio vrg y se puso a tocar ‘Wonderwall’ de Oasis. pic.twitter.com/1J16yMieqB — Indie 505 (@Indie5051) July 1, 2025

Nas imagens, o fã parece tentar tocar a canção, erra e para. Armstrong, então, dá algumas instruções e comenta: “Você me disse que sabia tocar essa”. Na segunda chance, o fã piorou a situação e tocou a música errada e de outra banda.

Na hora, Armstrong teria dito um palavrão e tomou o violão das mãos do jovem. “Bela tentativa”, disse. O garoto parece tentar ainda uma terceira oportunidade de cantar com seu ídolo, mas foi levado por um membro da equipe de apoio do Green Day para fora do palco. Enquanto isso, Armstrong continua tocando “Good Riddance (Time of Your Life)”.

‌



A gafe provocou comentários contraditórios nas redes sociais. Alguns criticaram o fã. “Por que as pessoas continuam aproveitando oportunidades únicas de fãs de verdade do Green Day?”, escreveu um usuário. Outro afirmou: “O pior é que ele não só arruinou a chance de tocar com uma banda incrível, como também fez outra pessoa perder. Uma pena.”

Muitos, no entanto, apenas se divertiram com o incidente. “Sei lá, acho meio engraçado”, afirmou uma pessoa.

‌



O Green Day irá se apresentar no Brasil em setembro, com shows confirmados em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

Para quem ficou com vontade de ouvir o “Wonderwall” original, o Oasis vai se reunir pela primeira vez em 16 anos e terá apresentação no Brasil, em novembro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5