João Gomes, Mestrinho e Jota.pê apresentam 'Dominguinho', com homenagem a Charlie Brown Jr. Encontro entre amigos traz proposta simples e intimista, com hits dos artistas, e estreia nas plataformas digitais nesta sexta-feira (18) Música|Do R7 17/04/2025 - 18h55 (Atualizado em 17/04/2025 - 18h56 )

Encontro entre os três amigos conta com 12 faixas, sendo uma inédita Reprodução

O encontro entre os amigos João Gomes, Mestrinho e Jota.pê ganhou forma e chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (18). Intitulado Dominguinho, o projeto audiovisual conta com 12 faixas que exploram os sucessos dos três artistas em versões acústicas, além de uma homenagem à banda Charlie Brown Jr., com uma regravação da canção Pontes Indestrutíveis.

O projeto, gravado no Sítio Histórico de Olinda e que busca celebrar os encontros, a leveza e a musicalidade plural do Brasil, conta com a direção musical assinada pelo trio em parceria com Daniel Mendes. Em uma proposta minimalista, Dominguinho quer apresentar ao público uma atmosfera intimista e acolhedora, para curtir com os amigos em momentos de relaxamento, como em um fim de tarde de domingo.

Entre as canções que compõem o encarte, os ouvintes poderão conferir novos arranjos de músicas de sucesso, como Lembrei de Nós de Gomes, além de um medley das músicas Mete Um Block Nele e Ela Tem. A parceria entre os três músicos ainda traz um presente aos fãs de longa data: a faixa inédita Flor, de Mestrinho.

