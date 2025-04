Péricles lança ‘Pagode do Pericão’ e comemora o crescente interesse dos jovens pelo samba Projeto audiovisual tem participação de artistas e amigos do cantor, como Seu Jorge, Maria Rita e Thiaguinho Música|Amanda Pio*, do R7 17/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Pagode do Pericão' reúne músicas que marcaram a história do samba e do pagode Alexandre Merlino/ Benza Filmes

Péricles lançou nesta quarta-feira (16) a primeira parte do Pagode do Pericão - Ao Vivo em São Paulo em todas as plataformas de música. O projeto audiovisual foi gravado no dia do aniversário da capital paulista, 25 de janeiro, no Pavilhão do Anhembi, e reúne 11 faixas, incluindo as participações de Seu Jorge, Maria Rita e Thiaguinho.

Para divulgar o lançamento, o cantor promoveu uma coletiva de imprensa e um pocket show, transmitido ao vivo, na noite de terça-feira (15), em São Paulo. Durante o evento, Péricles comentou o crescente interesse dos jovens brasileiros pelo samba e destacou o papel do Pagode do Pericão nesse movimento. “As músicas que tocam [no audiovisual] também tocam na minha casa, fazem parte da minha vida, da minha infância e de outros brasileiros. A gente precisa compartilhar. É isso que é o Pagode do Pericão”, disse.

Em coletiva, artista falou sobre o sonho de levar o samba para outros países Alexandre Merlino/ Benza Filmes

Quando questionado sobre a escolha de gravar o trabalho em São Paulo, para mais de 20 mil pessoas, o artista comentou a sua relação com a cidade.“A sensação foi de ser muito bem recebido. Estar em São Paulo é muito significativo, eu sou do ABC Paulista, moro lá ainda, mas os primeiros lugares que toquei fora do ABC foram em São Paulo. Desde então, minha relação com a cidade é muito próxima. Gravar esse trabalho em São Paulo é uma forma de poder retribuir um pouco do carinho que recebi e recebo da cidade.”

Com uma carreira consolidada e mais de três décadas dedicadas à música, Péricles falou do sonho de levar o samba para outros países e a importância de ter o gênero cada vez mais presente em grandes festivais de música.

‌



Com mais de três décadas dedicadas à música, o artista conquistou uma legião de fãs Alexandre Merlino/ Benza Filmes

No pocket show, o artista emocionou o público ao mesclar canções do Pagode do Pericão com clássicos de sua carreira. A apresentação ficou marcada pelo carisma e vocais potentes de Péricles, que mostram por que ele é tão querido pelos fãs e aclamado na música.





*Sob supervisão de Thaís Sant’Anna