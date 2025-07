Justin Bieber expõe crise no casamento e fala de paternidade em novo álbum surpresa Lançado na madrugada desta sexta-feira (11), ‘Swag’ adiciona mais um capítulo de maturidade na carreira do cantor Música|Carol Malheiro*, do R7 11/07/2025 - 16h56 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h37 ) twitter

Justin Bieber lançou álbum nesta sexta-feira (11) Divulgação/Renell Medrano

Justin Bieber lançou um álbum surpresa, na madrugada desta sexta-feira (11), chamado Swag. Após quatro anos do lançamento de Justice, o cantor canadense retorna às paradas musicais com um projeto de 21 faixas, que expõe as mudanças na vida pessoal do artista e as polêmicas nas quais ele se envolveu nos últimos meses.

Segundo o The Hollywood Reporter, o cantor finalizou os toques finais no projeto em abril, na Islândia, e realizou sessões de estúdio especiais em Los Angeles. Bieber contou com a colaboração de muitos artistas, como o DJ Tay James, o diretor musical HARV, e os rappers Gunna, Sexxy Red e Cash Cobain.

Justin Bieber faz desabafos particulares em novo álbum

Na música de abertura All I Can Take, Bieber resgata uma melodia que lembra o pop dos anos 1990 e faz o primeiro dos muitos desabafos. Na letra, ele canta “esses sintomas de sensibilidade // Me sinto pior sabendo que ninguém está escutando”. Justin faz um pedido na música para que a amada (Hailey Bieber, com quem é casado desde 2018) “não vá embora” para que eles curtam o momento, porque existe uma razão para isso.

Justin e Hailey se tornaram pais de Jack Blues em agosto de 2024, mas, neste período, eles têm enfrentado problemas no relacionamento. Rumores apontam que o casal vive um momento de idas e vindas e chegaram a ficar um tempo separados, chegando a morar em casas separadas.

Em First Place, Justin Bieber confirma esses rumores e cita como o relacionamento do casal passa por momentos altos e baixos e pede para que eles revivam juntos as melhores noites, como viveram antes. O cantor expressa o desejo de celebrar da melhor maneira como se estivessem comemorando um aniversário, o nascimento do filho, que fará 1 ano mês que vem.

O cantor canadense começa Daisies com a pergunta “você me ama ou não?”. E em seguida, confirma o tempo em que ficaram separados. “Eu estou contando os dias, quanto tempo até eu te ver de novo?”

Na música Walking Away, o cantor expõe mais sobre essa crise: “Dias passam rápido. Eu quero passá-los com você. Então, me conte porque você está jogando pedras nas minhas costas”. Ele chama Hailey de diamante e reafirma sua promessa de amor, feita no casamento.

Em imagens de divulgação, Justin Bieber aparece do lado da família Reprodução/@lilbieber

Na divulgação de Swag, o cantor compartilhou fotos acompanhado da família, a esposa, Hailey Bieber, e o filho do casal, Jack Blues Bieber, que não tem o rosto exposto na câmera.

Mas não é só sobre o relacionamento familiar que Bieber fala neste álbum. A exposição na mídia é uma pauta que retorna. Em Justice, o projeto mais maduro do cantor em toda a carreira, ele relata os resultados de uma grande exposição sofrida desde a adolescência. Nas faixas de Swag, o cantor faz novos desabafos.

A música Butterflies começa com um áudio de uma pessoa que abordou o cantor na rua lhe dizendo que Bieber “só está interessado em dinheiro e que ele não se preocupa com seres humanos”. Ao que Bieber responde na letra que “dinheiro vai e vem, e o que fica é o amor e a dor”.

O cantor encontra na arte uma forma de desabafar e de relatar vivências íntimas, abraçando uma vontade de melhorar e de enfrentar os desafios no relacionamento e na mídia. Ele expõe a todos o momento delicado que vive e confirma as polêmicas da mídia, mostrando maturidade em letras mais profundas, acompanhadas por um ritmo mais tranquilo, diferente do pop eletrônico que marcou o início de sua carreira.

*Sob supervisão de Thaís Sant’Anna

