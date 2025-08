‘Samba não tem idade, tem verdade’, diz Jorge Aragão em show com Tiee Cantores se apresentaram no ‘Sucessos do Samba’, realizado na última sexta-feira (1º) em São Paulo Música|Douglas Oliveira, do R7 05/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/08/2025 - 02h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Jorge Aragão e Tiee se apresentaram no evento 'Sucessos do Samba' em São Paulo, unindo duas gerações do samba.

Aragão, com cinco décadas de carreira, falou sobre seu papel como uma referência que conecta novas gerações ao samba tradicional.

Tiee, representando a renovação do samba, compartilhou sua trajetória e influências ao longo de 20 anos de carreira.

O show apresentou sucessos de ambos os artistas, destacando a evolução do samba e a importância de estar aberto às novas tendências musicais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Tiee e Jorge Aragão levaram a nova e a tradicional geração do samba ao palco Divulgação/@alvesfilmes

“Samba não tem idade, tem verdade.” Foi com essa frase, dita com a serenidade de quem carrega meio século de samba nas costas, que Jorge Aragão resume o espírito da noite histórica vivida na última sexta-feira (1º), no Espaço Unimed, em São Paulo.

No palco, duas gerações do samba se cruzaram: de um lado, o poeta consagrado, símbolo de elegância e resistência musical; do outro, Tiee, representante legítimo de uma nova leva de sambistas que reverenciam o passado, enquanto impulsionam o gênero rumo ao futuro.

Jorge Aragão tem 50 anos de carreira Divulgação/Marcos Oliveira @marcosoliveirapht/ Espaço Unimed @espacounimed_

Com cinco décadas de carreira, Jorge Aragão é uma verdadeira lenda viva do samba. Em entrevista exclusiva ao R7, ele fala sobre o seu papel como “tronco de uma grande árvore” que, mesmo envelhecendo, deixa crescer frutos, simbolizando as novas gerações que renovam a música sem perder a essência.

“Estou muito feliz com os caminhos que a música tem tomado, a consciência e a forma desse povo se comunicar”, declara.

‌



Segundo Aragão, hoje a disputa pela atenção do público é maior e mais global do que nos seus tempos de início. A recente parceria com artistas do trap como Lennon, Djonga e Xamã, no álbum Herança, mostra que o cantor abraça o novo sem abdicar do samba raiz, reafirmando sua versatilidade e capacidade de diálogo com o presente.

‘O samba virou minha vida’

Tiee foi indicado ao Grammy Latino 2024 Divulgação/Marcos Oliveira @marcosoliveirapht/ Espaço Unimed @espacounimed_

Do outro lado, Tiee representa a renovação do samba com frescor e autenticidade. Com mais de 20 anos de carreira, o cantor e compositor mistura influências tradicionais, como o próprio Jorge Aragão e Arlindo Cruz, com referências dos anos 1990, como Leandro Lehart e Revelação — grupo que o fez ter o primeiro contato com o samba.

‌



“Foi por acaso. Minha irmã queria ir numa balada para encontrar o namorado, hoje meu cunhado. Meus pais só deixavam se eu fosse junto. Ela me comprou, literalmente [risos]. Aí, fomos, e era um show do Revelação. Na hora, eu nem sabia quem eram. Mas vi aquele palco, aquela batida... ali, fui ‘picado’ pelo samba. A partir dali, fui atrás de tudo. Cheguei no Fundo de Quintal, depois no Aragão, no Zeca [Pagodinho], na Beth [Carvalho]. O samba virou minha vida", recorda ao R7.

Noite de clássicos do samba

A noite teve dois shows completos. Primeiro, Aragão assumiu o palco com seu timbre inconfundível e canções como Moleque Atrevido, Lucidez, Coisinha do Pai, e Eu e Você Sempre — verdadeiros hinos do samba.

‌



Depois Tiee, com sua energia contagiante e sucessos como Acende o Celular, Porradão, Modo Avião, Cachorrinho e Unilateral, do DVD Subúrbio no Engenhão, indicado ao Grammy Latino 2024.

“A indicação ao Grammy me deu mais motivação para fazer mais som e para entender a música de outra maneira“, afirma Tiee.

Entre histórias pessoais, desafios da indústria musical e o amor pela cultura brasileira, Jorge Aragão e Tiee provaram que, embora separados por décadas, a música os une de forma natural.

“É quase que uma obrigação revisitar o nosso panorama musical e, ao mesmo tempo, estar aberto para o que pulsa no presente”, diz Aragão.

