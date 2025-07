Alok anuncia acordo global com a gravadora BMG Artista, que é um dos maiores DJ’s do mundo na atualidade, acerta novo acordo global de publicação com gigante alemã Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 04/07/2025 - 15h36 (Atualizado em 04/07/2025 - 15h36 ) twitter

Alok anuncia acordo global com a gravadora BMG Foto: Irvin Rivera / BMG

Alok, um dos maiores DJ’s do mundo na atualidade, anuncia nesta sexta-feira (4) um novo acordo global de publicação com a gravadora BMG.

Figura de destaque na dance music, Alok ganhou notoriedade mundial com os sucessos Hear Me Now (com Bruno Martini e Zeeba), Deep Down e Lua, além de suas colaborações com grandes nomes da música global como John Legend, Ellie Goulding, Ava Max e Bebe Rexha.

O trabalho de Alok é influenciado por vários estilos de música eletrônica, incluindo house, techno e pop. Ele também é frequentemente creditado pela criação do subgênero Brazilian Bass, que combina house e techno com ritmos brasileiros.

“Esta parceria parece uma evolução natural na minha carreira”, iniciou Alok. “A visão da BMG para o futuro da publicação musical se alinha perfeitamente com a minha. Estou animado para colaborar com a equipe deles para explorar novos caminhos criativos e levar minha música a um público mais amplo do que nunca”, disse o produtor em comunicado oficial.

‌



Já Marc Johlen, diretor geral da BMG, ressalta que a capacidade do artista se conectar com os fãs é “impressionante”: “A influência de ALOK na cena da dance music é inegável. Seu som único e sua capacidade de se conectar com os fãs em uma escala tão grande são impressionantes. Estamos comprometidos em fornecer a ele os recursos e o apoio necessários para continuar sua incrível trajetória.”

Desde 2021, Alok está entre os 5 primeiros na pesquisa TOP 100 DJs da DJ Mag, tornando-se o DJ nº 1 na América Latina. Ele também é o único brasileiro a figurar na Billboard Dance 100.

‌



Mais recentemente, a sua apresentação de Keep Art Human no Coachella Valley Music and Arts Festival viralizou.

Alok conta com mais de 22 milhões de ouvintes mensais no Spotify e é um dos artistas brasileiros mais ouvidos em streaming no mundo. Ele detém o segundo maior número de seguidores no Instagram entre todos os artistas eletrônicos do mundo e se conecta com mais de 29 milhões de fãs.

‌



Sua influência se estende além da música e a iniciativas filantrópicas em vários continentes.

